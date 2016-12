11-12-2016 17:35

Tudo na mesma no Distrital da Guarda

Tudo na mesma no Distrital da Iª Divisão da AF Guarda, onde se jogou hoje a 11ª jornada.

Os líderes Sp. Mêda e Fornos de Algodres venceram pelo mesmo resultado (2-1), respetivamente o São Romão (em casa) e o Figueirense (fora). Também o Sp. Sabugal ganhou 1-0 na receção ao Estrela de Almeida e continua na terceira posição da geral, com 23 pontos, a um do duo da frente. Nos restantes jogos, o Vilar Formoso empatou 2-2 com o Soito e o Manteigas perdeu em casa com o Vilanovenses por 3-0. Já o Aguiar da Beira cilindrou em casa o Vila Cortês do Mondego por 6-0. Nesta jornada folgou o Trancoso. Manteigas, Vilar Formoso e Vila Cortês do Mondego partilham o último lugar do campeonato com 6 pontos.

No domingo jogam-se o Aguiar Beira-São Romão; Fornos de Algodres- Sp. Mêda, Estrela Almeida-Figueirense, Soito-Trancoso, Vilanovenses-Vilar Formoso e Vila Cortês do Mondego-Manteigas. Será a vez do Sabugal folgar.