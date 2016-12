11-12-2016 16:01

Inês Monteiro 21ª no Europeu de Corta-Mato

A guardense Inês Monteiro foi hoje 21ª no Europeu de Corta-Mato com o tempo de 26m35s.

Trata-se de uma boa marca para uma atleta que esteve ausente das competições nos últimos sete anos devido a lesões. Os campeonatos decorreram na localidade italiana de de Chia (Itália). Com 36 anos, Inês Monteiro corre atualmente pelo Centro de Atletismo de Seia e foi a segunda melhor portuguesa, atrás de Salomé Rocha. Em termos coletivos, a seleção feminina portuguesa terminou na nona posição da geral.