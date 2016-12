11-12-2016 15:45

Kepa Junkera esta tarde na Casa da Cultura de Famalicão

O “rei” da trikitixa, o acordeão diatónico do País Basco, atua hoje (16 horas) na Casa da Cultura de Famalicão (Guarda).

Kepa Junkera cumpriu 35 anos de carreira em 2015 e apresenta-se agora em formato de trio no âmbito do ciclo “Outonalidades”, promovido pela D’Orfeu. Com este projeto o músico revela o que é para ele a essência da sua música, «numa viagem emocional através das vivências pessoais e de uma homenagem particular à trikitixa», adianta a produção.

O espetáculo é organizado pela Junta de Freguesia e o Centro Cultural de Famalicão.