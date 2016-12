10-12-2016 17:48

Guardenses Trouble Trash atuam esta noite no Motoclube

Os Trouble Trash, uma banda criada em 2013 na Guarda, apresentam esta noite (22h30), na sede do Motoclube local, o seu primeiro CD.

Trata-se de um disco que reflete todo o seu percurso musical até ao momento e que resulta de três anos de experiências. Intitulado “Trouble Trash”, este trabalho é constituído por sete temas e foi gravado na cidade mais alta.

Cantadas, gritadas ou sussurradas, as letras de intervenção que dão corpo à música versam sobre a natureza do ser humano, a humanidade e o amor, a vida e o saber viver.

Amigos e colegas de profissão, os elementos da banda (Luzia, Luis Bismarck, Frederico Trigueiros e João Feliz), todos eles formados em medicina, sentiram necessidade de se lançar neste novo desafio.

Os Trouble Trash dizem «recusar espartilhos designativos», mas admitem que a sua música se possa situar na vasta área do rock independente/alternativo.