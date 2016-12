10-12-2016 16:49

Homem morreu em acidente de trabalho na Ratoeira (Celorico da Beira)

Um homem morreu hoje em consequência de um acidente de trabalho ocorrido ao final da manhã no parque de uma empresa de camionagem situada na Ratoeira, no concelho de Celorico da Beira, junto à A25.

Segundo o comandante dos bombeiros locais, o alerta foi dado cerca das 11h50, após «um trabalhador que estava a fazer manutenção num poste ter caído em cima de outro operário».

Carlos Manuel adiantou que os dois funcionários da empresa sofreram «multitraumatismos graves» e foram transportados para o Hospital Sousa Martins, na Guarda. O INTERIOR apurou posteriormente que uma das vítimas acabou por falecer em consequência dos ferimentos.

No local do acidente estiverem oito elementos dos bombeiros de Celorico da Beira e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda.