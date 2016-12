10-12-2016 12:58

Autarcas homenageados em Figueira de Castelo Rodrigo nos 40 anos do poder local

O município de Figueira de Castelo Rodrigo comemora hoje os 40 anos do Poder Local Democrático com uma homenagem a todos os autarcas que estiveram e estão em funções no concelho desde 1976.

A cerimónia realiza-se pelas 14h30 no auditório do Pavilhão dos Desportos. O objetivo é lembrar «toda a dedicação, empenho e o “amor à terra” que antigos e atuais autarcas colocaram e colocam nos mandatos que cumpriram e/ou cumprem na esperança de construir um novo concelho, onde o bem-estar dos seus munícipes seja uma realidade», justifica a autarquia em comunicado.

Das comemorações consta ainda, esta noite (21h30), o concerto “Zeca e outros amigos” no Pavilhão dos Desportos.