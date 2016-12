10-12-2016 12:32

BE promove “Encontro do Interior” na Covilhã

A iniciativa “Encontro do Interior”, do Bloco de Esquerda, está a decorrer hoje na sede da Banda da Covilhã.

O objetivo é debater o Plano Nacional para a Coesão Territorial e as questões relacionadas com a economia das regiões abrangidas, como a mobilidade, a agricultura e os fundos do “Portugal 2020”.

Os painéis “Economia do Interior” e “Coesão Territorial” terão intervenções de vários oradores, como Pedro Soares (deputado da Assembleia da República) e Helena Freitas (Coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior). O encontro termina cerca das 17h30 com Mariana Mortágua, economista e deputada da Assembleia da República.