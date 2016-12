09-12-2016 19:23

A Marafona fecha “Ciclo Relavrar” no TMG

O “Ciclo Relavrar” termina amanhã no TMG com o concerto de A Marafona (21h30).

Fundado em 2012, o grupo apresenta “Está Dito”, o seu álbum de estreia lançado este ano. O projeto surgiu para «homenagear a tradição, dando-lhe nova vida e sangue novo». O resultado «não é folk, não é fado, não é música erudita, não é jazz, rock ou blues, não é pop, não é intervenção, não é poesia, mas é um pouco de tudo numa canção assumidamente portuguesa, redescoberta nas raízes populares dispersas pela urbanidade», revela o grupo.

A Marafona editou o primeiro EP, intitulado “Tia Miséria”, em 2014 e lançou este ano o seu álbum de estreia. O grupo é constituído por Gonçalo Almeida (guitarra portuguesa, cavaquinho, “braganiça”, trancanholas, gaita de foles); Daniel Sousa (viola clássica); Ian Carlo Mendoza (percussões); Cláudio Cruz (contrabaixo) e Artur Serra (voz, adufe, berimbau de boca). Iniciado em setembro, o “Ciclo Relavrar” era dedicado à nova música de raiz tradicional que está a ser refeita com recurso a estilos musicais urbanos como o jazz, a eletrónica, o rock, a pop, o blues ou a música erudita. O concerto tem entrada livre.