09-12-2016 19:02

Feira Ecoraia durante o fim-de-semana em Salamanca

A sexta edição da Feira Transfronteiriça Ecoraia decorre este fim-de-semana no recinto de feiras de Salamanca.

O certame é organizado pela Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB), em parceria com a Diputación de Salamanca, e destina-se a dinamizar o tecido produtivo e a coesão territorial através da promoção de produtos regionais.

«O evento pretende dar maior visibilidade aos produtos agroalimentares de ambos lados da fronteira, incrementando a dinamização, modernização, internacionalização e diversificação do setor e do turismo da Beira Interior e de Salamanca», afirmou José Manuel Biscaia, presidente da AMCB.

Este ano participam mais de cem expositores, 55 portugueses e cerca de 50 espanhóis, representando os setores dos vinhos, laticínios e derivados, azeite, enchidos, produtos secos, farinhas e derivados, marmeladas e conservas. Pela primeira vez, a Ecoraia terá um espaço de “showcooking” em que participarão as Escolas de Hotelaria do Fundão, Manteigas, Instituto Politécnico da Guarda e Santa Marta de Tormes (Espanha).

A organização espera «entre 30 a 40 mil visitantes» na edição deste ano.