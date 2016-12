09-12-2016 17:59

Aluna da Afonso de Albuquerque na antologia anual de poesia da Chiado Editora

Maria Margarida Madeira, aluna do 12º E da Escola Secundária Afonso de Albuquerque, na Guarda, integra a antologia anual de poesia de 2016 da Chiado Editora.

Segundo o antólogo Gonçalo Martins, cada edição tem um objetivo: «Quando dentro de vinte anos alguém questionar o que era a poesia portuguesa de há vinte anos atrás, a antologia será, por si mesma, a resposta ideal. No meio do milhar de autores participantes, integro uma pequena parte de mim na resposta a essa pergunta».