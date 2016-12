09-12-2016 16:22

Blind Zero n’A Moagem esta noite

Os “Sons à Sexta” regressam hoje (22 horas) à Moagem, no Fundão, com a atuação dos Blind Zero.

Com 23 anos de carreira, neste concerto a banda portuense apresenta um espetáculo especial de “Best of 20 anos”. Fundado em 1994 por Miguel Guedes, Nuxo Espinheira, Pedro Guedes, Vasco Espinheira e Mário Benvindo, o projeto Blind Zero fez-ouvir quando o grunge era rei e senhor no mundo pop.

Ano e meio depois, o grupo editou o primeiro disco, intitulado “Trigger”, onde temas como “Recognize”, “Big Brother” e “More Than Ever” obtiveram logo o reconhecimento do público e da crítica. A tal ponto que este EP esgotou em apenas nove dias e é, hoje, uma peça de coleção.

Em 1996 gravaram, em parceria com os Mind Da Gap, o EP “Flexogravity”, um disco experimental e de fusão, surpreendente e inovador. Dois anos depois surgiu “Redcoast” e, em 2000, “One Silent Accident”, seguindo-se o disco “Mundial 2002”.

Em 2003 lançaram “A Way to Bleed your Lover”, um trabalho que lhes garantiu a vitória na categoria Best Portuguese Act dos MTV Europe Music Awards e a consagração como melhor álbum pop do ano em Portugal e melhor banda ao vivo pela crítica especializada.

Em 2005, os Blind Zero editaram “The Night Before And A New Day”, um disco de transição e de amadurecimento do quinteto, que em janeiro de 2017 apresentará o oitavo álbum de originais, um trabalho que vão desvendar neste concerto n’A Moagem.