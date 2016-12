09-12-2016 15:44

IPG recebe apoio do Centro 2020 para Cursos Técnicos Superiores Profissionais

O Instituto Politécnico da Guarda vai receber 107.146 euros do Programa Centro 2020 para a criação de duas turmas, de 24 alunos, de dois Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP).

A medida vai ser aplicada em toda a região Centro e abrange 25 TeSP, envolvendo 508 alunos e um apoio global de 1,7 milhões de euros do Fundo Social Europeu (FSE), no âmbito do “Portugal 2020”.

Esta comparticipação destina-se a incrementar «a aproximação das ofertas formativas dos Institutos Politécnicos da região às necessidades do mercado de trabalho e garantir a colaboração entre as instituições de ensino superior e o tecido empresarial (através da componente de prática em contexto de trabalho)», adianta a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

A medida vai trazer uma nova oferta formativa superior, com a duração de dois anos e que pretende contribuir para as metas da Europa 2020 no domínio da educação, envolvendo as áreas de Design, Metalurgia e Metalomecânica, Eletricidade e Energia, Tecnologia dos Processos Químicos, Construção e Reparação de Veículos a Motor, Indústrias Alimentares, Produção Agrícola e Animal, Hotelaria e Restauração, Turismo e Lazer, Tecnologia de Proteção do Ambiente.

Além do Politécnico da Guarda, estão envolvidas mais quatro instituições, entre elas o Politécnico de Castelo Branco, onde serão criados seis cursos com um apoio de 227.044 euros. O Politécnico de Leiria será o instituto que receberá a maior fatia: 809.892 euros para a criação de nove cursos.