09-12-2016 14:44

Pedro Cabrita Reis participa em tertúlia no Museu da Guarda

O pintor e escultor Pedro Cabrita Reis é um dos participantes da tertúlia que encerra hoje (18 horas) o “1º Salão de Outono – Aberto para Obras” no Museu da Guarda.

A um dos mais conhecidos artistas portugueses juntar-se-ão os artistas plásticos Coomonte, Zulmiro de Carvalho, José Fuentes e Domingo Sánchez Blanco para falar sobre “A experiência da Arte: expressão, forma artística e propriedades estéticas”.

“Aberto para Obras” resulta da primeira edição do Simpósio Internacional de Arte Contemporânea (SIAC) da Cidade da Guarda, reunindo numa única exposição as obras produzidas no evento.

Entre outubro e novembro estiveram patentes trabalhos de escultura (já em espaço público), pintura, fotografia e serigrafia que passaram a fazer parte do acervo do Museu da Guarda.