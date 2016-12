07-12-2016 16:06

Covilhã também quer gigafábrica da Tesla

O presidente da Câmara da Covilhã anunciou hoje que o concelho também está na corrida pela fábrica da Tesla.

«Como provavelmente a grande maioria das autarquias em Portugal, também a Covilhã já diligenciou e prepara junto do Governo - até agora com grande discrição como as candidaturas sérias o exigem – da localização no nosso concelho da afamada fábrica da empresa Tesla, caso, como se espera, esta venha a escolher Portugal para se instalar», afirmou Vítor Pereira.

O autarca falava esta manhã na sessão pública de discussão do Programa Nacional para a Coesão Territorial (PNCT).

Entre os argumentos a favor da Covilhã, o edil apontou a «capacidade económica e empresarial sem par na região», designadamente a nível dos têxteis, lanifícios, agroindustrial, das novas tecnologias e da indústria, bem como a «capacidade científica» assegurada através do «prestígio, reconhecimento nacional e internacional da Universidade da Beira Interior».

«Estamos em condições de nos abalançar a grandes desafios», afirmou Vítor Pereira.