07-12-2016 15:37

Maior presépio natural inaugurado hoje no Sabugal

O maior presépio natural abre hoje ao público no Largo da Fonte, no Sabugal. A iniciativa é da autarquia local que, tal como em anos anteriores, recriou o Presépio de Belém em cerca de 1.100 metros quadrados.

O quadro mais representativo do Natal foi montado a uma escala em que os visitantes têm a perceção de serem também eles elementos ou personagens do presépio. Para tal, foram usados troncos de castanheiros (mais de 500 toneladas), heras e musgos, entre outros elementos recolhidos na natureza.

A inauguração está marcada para as 16h30 e o resultado pode ser visitado até 8 de janeiro, todos os dias, das 8h30 às 23 horas. Na ocasião será também ligada a iluminação de Natal e aberta uma exposição de trabalhos realizados por alunos das escolas e IPSS do concelho.

Já o “Mercadinho de Natal”, que funcionará de 7 a 11, de 16 a 18 e de 23 e 24 de dezembro, será a montra para a exposição e venda de produtos e artesanato local. Em termos de animação estão previstos ateliers de pinturas faciais, decorações natalícias, confeção de velas, sais de banho e ambientadores, prendas amigas do ambiente, crachás e construção de fantoches reciclados.

Nesta quadra o município programou também sessões de contos, um espetáculo circense, um concerto de Natal e uma “pump track bike”, enquanto as ruas da cidade serão animadas por personagens infantis ao som de música ambiente. As festividades natalícias terminam no primeiro fim-de-semana de janeiro com duas peças pelos grupos “Guardiões da Lua” (dia 7) e Anel de Pedra (dia 8) no auditório municipal.