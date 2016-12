07-12-2016 00:25

Programa Nacional para a Coesão Territorial apresentado na Covilhã

A Covilhã acolhe hoje (10 horas) a sessão pública de apresentação do Programa Nacional para a Coesão Territorial.

A iniciativa tem lugar na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior e contará com a presença e participação do ministro-adjunto Eduardo Cabrita e do ministro do Ambiente, João Pedro de Matos Fernandes. O programa será apresentado por Helena Freitas, coordenadora da Unidade de Missão para a Valorização do Interior.

Aprovado em Conselho de Ministros no passado 20 de outubro, o Programa Nacional para a Coesão Territorial inclui 164 medidas e lança uma nova etapa para o desenvolvimento dos territórios do interior, contrariando a tendência de desertificação dos últimos anos.

De cariz transversal, as medidas estão calendarizadas e têm em vista a atração e fixação de pessoas nestas regiões, o estímulo à atividade económica e ao emprego, a cooperação transfronteiriça e o intercâmbio de conhecimento, potenciando novas estratégias de valorização de recursos e maior competitividade. De seis em seis meses, a execução das medidas será avaliada em Conselho de Ministros.