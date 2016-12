06-12-2016 11:59

IPG abre hoje Ano Académico com a presença de Manuel Heitor

A sessão solene de abertura do Ano Académico do Instituto Politécnico da Guarda realiza-se hoje (14 horas) no auditório dos Serviços Centrais e contará com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor. Antes do econtro, o governante fará uma visita às instalações do IPG.

No decorrer da tarde de hoje, para além de serem assinados protocolos entre o IPG e outras instituições, serão ainda entregues os prémios de mérito IPG/Banco Santander, Prémio Ciência e Conhecimento IPG/Banco Santander, Prémio Transferência de Conhecimento IPG/Santander; Prémio João Lopes; Prémio Ensino Magazine; Prémios Poliempreende e Certificados de Mérito Desportivo a alunos do Instituto.