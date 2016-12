05-12-2016 15:34

Orçamento Participativo de Seia com 47 propostas em análise

Já começou o processo de validação das propostas ao Orçamento Participativo de Seia, fase que decorre até 2 de dezembro.

A autarquia aceitou 47 medidas e iniciativas que vão ser avaliadas pela comissão de análise técnica. Posteriormente, aquelas que reunirem todos requisitos de elegibilidade, de acordo com os critérios definidos no regulamento, serão transformadas em projetos e colocadas a votação, sendo as restantes excluídas. Os interessados terão então 10 dias para apresentar eventuais recursos. Mais esclarecimentos através do email orcamentoparticipativo@cm-seia.pt.