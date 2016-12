05-12-2016 14:17

APPACDM da Covilhã celebra nove anos

A APPACDM celebra hoje nove anos de atividade e o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência com várias iniciativas.

Durante todo o dia, a instituição vai estar de portas abertas à população, que poderá visitar as novas instalações e assistir às atividades dos ateliers do Centro de Atividades Ocupacionais. Pelas 15 horas será apresentado o projeto de ambientadores artesanais para automóveis que, em 2015, venceu o prémio “Valor Social”, instituído pela CEPSA. A sessão realiza-se no posto de combustível da Alameda Pêro da Covilhã. Segue-se, às 18 horas, o colóquio “Os futuros profissionais de saúde e a Deficiência Intelectual” na Faculdade de Ciências de Saúde cujas oradoras são três ex-alunas da UBI que hoje estão ligadas à APPACDM: Carina Correia (Psicologia Clínica), diretora técnica; Daniela Franco (Medicina Interna), médica da instituição e Catarina Agostinho (Psiquiatria), vogal da direção. À noite (21 horas), o Goldra Café acolhe uma conversa informal aberta a todos os interessados sobre a temática da deficiência.