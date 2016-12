05-12-2016 11:09

Marcelo hoje na Beira Interior

O Presidente da República dedica o dia de hoje à Beira Interior, na terceira edição da iniciativa "Portugal Próximo".

Marcelo Rebelo de Sousa começou a visita no distrito de Castelo Branco e terminará o périplo na Guarda. O chefe de Estado iniciou a jornada na Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco, onde fará uma intervenção. Inaugura depois o Museu da Seda da Associação Portuguesa dos Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Castelo Branco.

O Presidente da República visitará também a fábrica de vestuário da Dielmar, em Alcains, e seguirá para a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, na Covilhã. Na Guarda, Marcelo Rebelo de Sousa vai inaugurar o novo centro logístico do grupo francês Olano, na plataforma logística, e encerrará a sessão das "Conferências da Guarda" dedicada à ferrovia. O dia termina na "Cidade Natal" da Guarda, onde é esperado pelas 19 horas.