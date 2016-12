04-12-2016 22:14

Sporting da Covilhã foge da zona de despromoção

O Sporting da Covilhã recebeu e venceu este domingo o Varzim, por 2-0, e somou a segunda vitória seguida na 2.ª Liga.

Chaby (40) inaugurou o marcador para os serranos, Igor Rodrigues (52) defendeu um penálti que poderia ter dado o empate ao Varzim, e, já depois da expulsão do poveiro Delmiro, Bokila (86) fechou a contagem. Um resultado que permitiu à formação da Covilhã subir quatro lugares na tabela, estando agora no 13• lugar, com 21 pontos.