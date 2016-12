04-12-2016 13:46

Festival de Orquestras de Música Ligeira em Seia

O Cineteatro da Casa Municipal da Cultura recebe, hoje, o XVIIº Grande Festival de Orquestras de Música Ligeira, promovido pela Orquestra Juvenil da Serra da Estrela com o apoio da autarquia.

A atividade começa pelas 15 horas com a participação da Orquestra Juvenil da Serra da Estrela (Seia), dirigida pelo maestro Marco Paulo Santos, e da Orquestra Ritmos Ligeiros de Trofa, sob a batuta do maestro Vítor Albino Teixeira de Sousa. O concerto tem entrada livre.