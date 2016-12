03-12-2016 17:39

Santa Bebiana evocada no fim-de-semana

Até domingo, em Caria, celebra-se a devoção por Santa Bebiana, padroeira das mulheres bêbadas.

Ao longo dos dias está prevista animação até à noite. Os restaurantes de Belmonte também se associaram aos festejos de Santa Bebiana com ementas dedicadas a esta tradição de cariz popular.

Música, animação de rua, irreverência, gastronomia, teatro e tradição também voltam a ser os ingredientes de mais uma edição da “Santa Bebiana” no Paul (Covilhã). Na 12ª edição participam cerca de 50 expositores entre artesanato, ateliers de arte e muita animação, além da incontornável procissão pagã e do sermão (sábado à noite, a partir das 22 horas) e de um concurso de jeropiga. A organização é da Casa do Povo do Paul, com o apoio da Junta de Freguesia e do município da Covilhã. «A Santa Bebiana é um evento importante na identidade cultural da freguesia e um elemento da atratividade turística», considera Leonor Narciso, da Casa do Povo do Paul. Este ano mais meia centena de “tasquinhas” vão estar presentes com licores, vinho abafado, aguardentes e um vasto leque de propostas gastronómicas típicas da freguesia. Para o presidente da Junta, este é um evento que consegue «captar milhares de visitantes, apesar de estarmos no inverno, criando um impacto importante na economia local». Durante os dias da festa há autocarros gratuitos de e para a Covilhã em horários diferentes.