03-12-2016 16:35

Nove anos do Museu da Miniatura Automóvel

O Museu da Miniatura Automóvel comemora nove anos de atividades hoje.

A efeméride é assinalada com uma exposição de veículos da Citröen frente aos Paços do Concelho, visitas guiadas e uma tertúlia (16h30) com José Pedro Fontes e Inês Ponte (ambos campeões nacionais de Ralis 2016 e pilotos oficiais da Citröen), Francisco Romãozinho (antigo campeão nacional de ralis e ex-piloto oficial da Citröen) e José Raul Pereira (ex-diretor da Citröen). A sessão acontece na biblioteca municipal.