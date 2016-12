02-12-2016 18:20

Fim-de-semana de mau tempo

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou hoje para a possibilidade de inundações, formação de lençóis de água e queda de ramos ou árvores devido à previsão de chuva e vento para o fim de semana.

O aviso à população surge após o contacto realizado hoje pelo Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) da ANPC com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê um agravamento das condições meteorológicas para sábado, nas regiões do sul, estendendo-se à região centro, no domingo.

Para sábado, o IPMA prevê períodos de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoada, nas regiões do sul a partir do final da madrugada e nas regiões do centro a partir do início da tarde até ao final do dia. Já no domingo, os períodos de chuva vão ser, por vezes, forte e acompanhados de trovoada, nas regiões do sul e do centro.

No comunicado, a ANPC adianta que o vento vai soprar forte, entre sábado e segunda-feira, e, por vezes, com rajadas até 75 quilómetros por hora, no litoral a sul do cabo Mondego, e com rajadas até 90 quilómetros por hora, nas terras altas.

Face a estas condições meteorológicas, a Proteção Civil alerta para a possibilidade de piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo, cheias rápidas em meio urbano e inundações nas zonas historicamente mais vulneráveis, além da possível queda de ramos ou árvores em virtude de vento mais forte.