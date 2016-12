02-12-2016 17:01

Walt Disney recordado na Guarda

Dezembro vai ser o mês de Walt Disney (1091-1966) na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda.

O cineasta e produtor de desenhos animados, pioneiro e símbolo da indústria da animação, criou as personagens inesquecíveis de Mickey Mouse, Pato Donald, Pateta e Pluto (décadas de 1920 e 1930). Para recordar a sua obra está patente, a partir de hoje, uma vasta coleção de livros editados com a chancela da Walt Disney, que fazem parte do acervo documental da BMEL. Já na terça-feira (18 horas) será possível rever as curtas metragens “Steamboat Willie”, “Der Fuehrers Face”, “The Skeleton Dance”, entre outras, bem como o filme “Destino”, um projeto conjunto de Salvador Dali e Walt Disney. Quatro dias depois realiza-se uma oficina de animação para crianças dos 8 aos 12 anos. Já no dia 15 o professor da UBI Luís Nogueira encerra o ciclo dedicado a Disney com a conferência “Disney: dos clássicos planetários ao universo transmediático”. Da programação da BMEL para os primeiros dias do último mês do ano destaque para a apresentação, no sábado (16 horas), do livro “Viajar pelo mundo”, de Francisco Moura, por José Domingos Levy.