02-12-2016 10:57

Celorico da Beira recebe Encontro Distrital de Associações Juvenis

Celorico da Beira recebe a partir de hoje o 20º EDAJ - Encontro Distrital de Associações Juvenis, numa organização da Federação das Associações Juvenis do Distrito da Guarda (FAJDG).

Até domingo, os jovens dirigentes vão debater os conceitos de juventude e participação social, os jovens e a democracia, cidadania ativa e inclusão social, mas também a ciência das próximas décadas. Este tema será abordado por Fernando Carvalho Rodrigues, cientista, investigador e atual presidente da Assembleia Municipal da Guarda. Está ainda prevista a sessão “Acesso ao Ensino Superior”, o workshop “A melhor decisão é a tua!” com alunos do Agrupamento de Escolas local e a ação de disseminação/apresentação do programa “Erasmus+”. O painel “Jovens Empreendedores” apresentará as boas práticas ligadas ao desporto, ao mundo empresarial, cultural e associativo. Haverá igualmente workshops sobre programas e experiências no âmbito do Serviço Voluntário Europeu, poesia, proatividade, empreendedorismo e do mercado de trabalho. Durante os dois dias do EDAJ as coletividades participarão na habitual mostra associativa e no domingo terá lugar o debate sobre políticas públicas de juventude, seguindo-se a cerimónia de adesão de novas associações do Concelho de Celorico da Beira como associadas da FAJDG. A organização espera a presença de cerca de duas centenas de participantes.