30-11-2016 18:27

Guarda também quer giga fábrica da Tesla

Guarda, Palmela, Mangualde, Viana do Castelo e Torres Vedras são algumas das autarquias portuguesas que estão a mexer-se para atrair o investimento da construtora de carros elétricos Tesla.

Segundo o “Jornal de Negócios”, a marca norte-americana já reuniu com o Governo sobre a possibilidade de instalar no longo prazo a sua giga fábrica europeia em Portugal para produzir carros elétricos e as baterias de iões de lítio da marca.

No início de novembro, o líder da Tesla, Elon Musk, revelou que a companhia estava a planear instalar uma fábrica na Europa e que o país seria escolhido no próximo ano. Contactada pelo “Negócios”, a Tesla apontou que uma fábrica europeia só avançará a longo prazo: «Atualmente não estamos à procura de uma localização», disse o porta-voz da marca ao jornal.

Por cá, Álvaro Amaro já assumiu que também está na corrida, mas «com os pés bem assentes no chão». No final da reunião do executivo, o presidente da Câmara sublinha que a Guarda tem «condições e bons argumentos» para acolher esse investimento da Tesla: «Temos um “cluster” importante na indústria automóvel no concelho, infraestruturas fabris, recursos humanos qualificados, a proximidade com Espanha e um argumento maior, o de termos uma das maiores jazidas de lítio da Península Ibérica, o que é importante para Tesla», elencou o autarca.

E se Portugal for a localização escolhida pelo construtor norte-americano, Álvaro Amaro espera que o Governo atenda «ao equilíbrio do território» e opte pela Guarda. De resto, o autarca revelou aos jornalistas – sem adiantar mais pormenores – que estaria em Lisboa para «tentar captar uma empresa que pode ir para a República Checa».