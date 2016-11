29-11-2016 15:51

Escola Profissional de Trancoso comunica via WhatsApp

A Associação de Estudantes da Escola Profissional de Trancoso (EPT) criou uma rede através da aplicação WhatsApp para pôr em comunicação a direção, a Associação de Estudantes e os delegados e subdelegados das diferentes turmas.

A rede “EPT-info” permite, em tempo real e de forma facilitada, que a direção comunique às turmas informações úteis acerca de atividades na escola, horários, aulas de substituição ou alterações pontuais do funcionamento da cantina ou dos transportes.

Por sua vez, os alunos podem colocar questões e alertar os responsáveis da EPT para todo o tipo de situações que possam surgir no dia-a-dia. Com esta iniciativa inovadora, a Associação de Estudantes pretende melhorar as vias de comunicação na comunidade educativa.