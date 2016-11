29-11-2016 10:40

GNR inicia comemorações do Dia da Unidade do Comando Territorial da Guarda

As comemorações do Dia da Unidade do Comando Territorial da Guarda da GNR começaram hoje com um seminário sobre “Comunicação Institucional”, a partir das 9h30, no auditório dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico da Guarda.

A iniciativa tem como objetivo «dar a conhecer a gestão da comunicação dentro das diversas organizações nacionais e estrangeiras», explicou o tenente-coronel Cunha Rasteiro. Serão elencados «os problemas de comunicação que ocorrem e as eventuais soluções por forma a criar um clima favorável entre a Instituições e os seus públicos interno e externo, possibilitando assim um posicionamento estratégico», acrescentou o oficial. A sessão será composta por três debates: “A Comunicação na Guarda Nacional Republicana”, pelo capitão Ricardo Silva e moderado por Jorge Esteves (jornalista da RTP); “Comunicação e Imagem do Ex-Serviço Nacional de Bombeiros”, por Pedro Simões e moderado por Liliana Carona (jornalista da Rádio Renascença) e, a encerrar o seminário, falar-se-á de “Gestão e Comunicação de Crise na Guardia Civil”, pelo tenente-coronel Fernando Cubillo e moderado por Luís Baptista-Martins (diretor de O INTERIOR).

As comemorações oficiais têm lugar em Pinhel, no dia 2 de dezembro, que acolhe as cerimónias militares no Largos dos Combatentes.