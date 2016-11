28-11-2016 16:28

Nogueirense derrota Gouveia

Terminou 3-1 o encontro entre o Nogueirense e o CD

Gouveia, em jogo da 11ª jornada, do Campeonato de Portugal, Série D.

Os gouveesnes estão agora no sexto lugar da tabela classificativa, com menos nove pontos que o líder Gafanha.