28-11-2016 14:03

Recolha de papel no Saugal já rendeu 1.300 euros em alimentos

Desde 2013 que o município do Sabugal se associa à campanha “Papel por Alimentos”, uma ação de cariz ambiental e de solidariedade.

Todo papel angariado nesta iniciativa é convertido em produtos alimentares e desde o início da campanha já foi possível recolher 13 toneladas de papel, o que equivale a 1.300 euros em alimentos. Esta ação surgiu de uma parceria com a Quima, empresa de recolha e recuperação de desperdícios, que por cada tonelada de papel recolhido entrega o equivalente a 100 euros em alimentos à Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares. A campanha continua e o papel pode ser depositado nas sedes da Junta de Freguesia do concelho raiano ou no Centro Dr. José Diamantino dos Santos (Biblioteca Municipal).