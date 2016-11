28-11-2016 12:26

AMCB lança “Enerkids” nas escolas do primeiro ciclo

A Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB) lançou a “Enerkids”, uma iniciativa que pretende sensibilizar os mais jovens para a eficiência e racionalização energética.

O projeto consiste na realização de cem ações de sensibilização/pedagogia junto de crianças com idades entre os 6 e 10 anos para que adotem comportamentos responsáveis sobretudo em casa. Em simultâneo serão lançados dois concursos de âmbito nacional para as escolas que consistirão na realização de um pequeno vídeo e de um cartaz alusivo ao consumo racional de energia elétrica. A “Enerkids” tem previsto um custo total de 199.315 euros e vai envolver parcerias com a ENERAREA - Agência Regional de Energia e Ambiente do Interior e com a RNAE – Associação das Agências de Energia e Ambiente (Rede Nacional).