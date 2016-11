27-11-2016 17:28

Fornos vence em Trancoso e mantém liderança na Iª Divisão Distrital

O Fornos de Algodres venceu hoje em Trancoso por 2-0 e reforçou o estatuto de líder do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda.

Na 9ª jornada da prova, o segundo classificado, o Sp. Sabugal, derrotou em casa o São Romão por 2-0 e manteve um ponto de vantagem sobre o Sp, Mêda, terceiro da geral, que foi ganhar 1-0 ao campo do Figueirense. A seguir, o Aguiar da Beira recebeu e venceu o Vilanovenses por 2-1, enquanto o Vilar Cortês do Mondego somou a segunda vitória do campeonato ao ganhar em casa ao Soito por 2-1.

Com este resultado, a equipa do concelho da Guarda deixou o último lugar e pulou na classificação para a décima posição, ultrapassando o Manteigas (que folgou), o Soito e o Vilar Formoso, derrotado no seu terreno, no dérbi do concelho, pelo Estrela de Almeida por 4-3. Mas a diferença pontual entre estas equipas é muito residual. Na próxima jornada, primeiro e segundo classificados encontram-se em Fornos de Algodres.