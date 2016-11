27-11-2016 13:00

Câmara da Guarda vai avançar com a despoluição do rios Noeme e Diz e construir os passadiços do Mondego

A Câmara da Guarda vai avançar com a despoluição dos rios Noeme e Diz e construir os passadiços do Mondego no vale do maior rio português.

Os projetos foram divulgados durante a sessão solene dos 817 anos do foral da Guarda, realizada esta manhã. Os estudos prévios estão a ser elaborados, respetivamente, por Pedro Teiga e pela empresa Trimétrica, responsável pelos passadiços de Arouca.

«São dois projetos reformistas e dos mais estruturantes para o turismo da Guarda», disse o presidente Álvaro Amaro.