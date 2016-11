26-11-2016 17:45

Poemas e uma guitarra no Sabugal

O auditório municipal do Sabugal recebe esta noite (21h30) o espetáculo "Poemas e uma Guitarra", com interpretação do ator Vítor de Sousa e da guitarrista Luísa Amaro, discípula predileta de Carlos Paredes e sua continuadora.