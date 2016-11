26-11-2016 17:14

Delta Blues Riders esta noite em Celorico da Beira

Os Delta Blues Riders atuam sábado (21h30) no Centro Cultural de Celorico da Beira.

Oriundo do Porto e com um vasto repertório, o grupo explora as sonoridades que originaram os blues (Mississippi) até aos nossos dias, em que os diálogos entre a guitarra e o piano são constantes.

Os seus quatro elementos são considerados como alguns dos melhores músicos deste género em Portugal e já tocaram com grandes nomes internacionais, como Chris Jagger (irmão de Mick Jagger), Liz McComb, Diunna Greenleaf, Velma Powell, Zakiya Hooker (filha de John Lee Hooker) e Mable John (cantora de Ray Charles).

Os Delta Blues Riders são Paulo Veloso (voz, piano, hammond, guitarra, dobro e harmónica), Jorge Loura (guitarra), António Ferro (baixo) e Miguel Pardal (bateria).