26-11-2016 16:09

Sarau cultural no museu da Guarda

Os atores Ivone Silva, Camilo de Oliveira e Nicolau Breyner serão homenageados na quinta edição do sarau cultural “Entre Soirée”, a realizar no sábado (21h15) no Museu da Guarda.

O programa conta com a participação do Quarteto de Cordas do Conservatório de Música da Guarda, a cantora lírica Catarina Rodrigues e um grupo de «jovens colaboradores e amigos da Guarda, que se entrega à criação artística com muita genuinidade e afeto», revela Helder Coelho, mentor da iniciativa.

Na ocasião será inaugurada uma exposição fotográfica de Filipa Moreno. De raízes familiares na Guarda, foi aluna de Belas Artes na Universidade do Porto e exerce medicina no Hospital de Santo António.