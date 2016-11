26-11-2016 13:03

Congresso federativo do PS Guarda em Celorico da Beira

O XX Congresso da Federação Distrital da Guarda do PS está a decorrer hoje em Celorico da Beira – e não em Vila Nova de Foz Côa, como tinha sido anunciado inicialmente.

A reunião magna dos socialistas vai servir para eleger a nova comissão política distrital e será um teste a António Saraiva, presidente da Federação eleito em março, cuja moção “Um Distrito na Vanguarda” vai ser sufragada pelos delegados. O mesmo acontecendo com a moção dos apoiantes de Eduardo Brito, “Juntos Conseguimos a Guarda mais Forte”.

No congresso participam cerca de 200 delegados. A reunião termina pelas 18h30.