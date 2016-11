25-11-2016 19:04

Desfile “Vestir os Valores” esta noite na Afonso de Albuquerque

A quinta edição do desfile solidário “Vestir os Valores” realiza-se esta noite (20h30) na Escola Secundária Afonso de Albuquerque, na Guarda.

Segundo os promotores, esta passagem de modelos destina-se a «dar a mão» a quem mais necessita, reforçando, ano após ano, os valores pessoais e sociais dos alunos do liceu.

Desta vez, a verba angariada será entregue ao Refúgio Ana Luísa, à Casa da Sagrada Família e ao Programa de Fortalecimento Familiar das Aldeias de Crianças SOS Portugal. Também será contemplado o projeto “YoungVolunTeam”, que, no âmbito das suas atividades de voluntariado, irá “Concretizar Desejos” nesta época natalícia ao Centro de Apoio à Vida - Nascer, ao Refúgio Ana Luísa e ao Centro de Acolhimento S. João de Deus.