25-11-2016 18:38

PSD da Guarda debate Orçamento de Estado esta noite

A Distrital da Guarda do PSD promove esta noite uma sessão de divulgação e debate sobre o Orçamento de Estado 2017.

A iniciativa decorre no Hotel Vanguarda, a partir das 21 horas, e conta com a participação da vice-presidente do PSD, Teresa leal Coelho, do deputado Luís Leite Ramos e do vice-presidente do grupo parlamentar, Carlos Abreu Amorim.