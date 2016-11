25-11-2016 17:28

Obras no troço Covilhã-Guarda da Linha da Beira Baixa a concurso até ao final do ano

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai lançar até ao final do ano o concurso público para a conclusão da modernização da Linha da Beira Baixa, entre a Covilhã e a Guarda.

A novidade foi revelada hoje pelo presidente da Câmara da Guarda no final de uma reunião com responsáveis da IP. O investimento previsto ronda os 80 milhões de euros. «Ficou também a garantia de que as obras de modernização da Linha da Beira Alta só deverão arrancar após a conclusão dos trabalhos na Linha da Beira Baixa», disse Álvaro Amaro.

Aos jornalistas, o autarca adiantou que estes projetos farão da Guarda «uma grande plataforma ferroviária», cuja estação terá «mais movimento de passageiros e mercadorias».