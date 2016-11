25-11-2016 14:44

Quercus quer conhecer «todo o projeto» de requalificação do parque municipal da Guarda

O núcleo regional da Guarda da Quercus confirma que reuniu «uma vez» com a autarquia por causa do abate de árvores previsto para o parque municipal

«O município veio solicitar o apoio da associação na melhoria do projeto, no intuito de se organizar o método mais adequado de análise procurando tomar em consideração as reivindicações dos cidadãos, bem como o estudo por eles solicitado ao Prof. Luís Martins, da UTAD, e disponibilizado nas redes sociais para consulta pública», refere Bruno Almeida.

No entanto, o dirigente esclarece em comunicado que a associação não tem conhecimento «de toda a informação técnica de projeto para complementar a análise do professor Luís Martins e conjuntamente com a equipa de projeto encontrar-se a melhor solução».