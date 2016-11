25-11-2016 12:16

Fotografia e território em destaque no 16º aniversário do Centro de Estudos Ibéricos

O Centro de Estudos Ibéricos (CEI) assinala hoje e no sábado 16 anos de atividades com exposições e conferências ligadas à fotografia e ao território, no âmbito do projeto “Transversalidades”.

As melhores imagens da quinta edição do concurso homónimo serão reveladas na exposição a inaugurar esta tarde (18 horas) na galeria de arte do TMG. Na ocasião vai ser lançado o catálogo “Transversalidades 2016. Fotografia sem Fronteiras” e serão entregues os prémios.

À noite abre ao público, no café-concerto, a mostra “Rumores do Mundo: Olhar a diversidade que nos rodeia”, sobre a mulher e os modos de vida. Segue-se uma tertúlia com Pedro Pita, Florencio Maíllo, Jorge Pena e Santiago Santos.

No sábado, a Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL) acolhe a exposição “Imaginar o Território: Geografia e Poética do Olhar” com imagens captadas por geógrafos de referência de Portugal (Alfredo Fernandes Martins, José Manuel Pereira de Oliveira e Jorge Gaspar), Espanha (Valentín Cabero Diéguez) e Brasil (Messias Modesto dos Passos, Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, Rogério Haesbaert).

Já os desenhos, mapas e fotografias de Alfredo Fernandes Martins serão destacados no ano em que se comemora o Centenário do seu nascimento. A iniciativa dá o mote para um debate com Rui Jacinto, Fernando Rodríguez de la Flor, Susana Paiva, Fernando Paulouro, Lúcio Cunha, Duarte Belo, Victorino García e Valentín Cabero. Ao final da manhã será lançado o nº 12 da revista do CEI “Iberografias”.