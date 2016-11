25-11-2016 11:37

BMEL expõe livros raros

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, mostra até terça-feira alguns dos livros raros que fazem parte do seu fundo documental. A exposição abriu anteontem ao público com «verdadeiros tesouros bibliográficos» que nunca foram expostos ou mostrados. A iniciativa integra as comemorações do Dia da Cidade.