25-11-2016 10:36

Jornadas Ibéricas de Ortopedia amanhã na Guarda

As Jornadas Ibéricas de Ortopedia Hospital Sousa Martins decorrem amanhã, no pavilhão Dr. Lopo de Carvalho. Segundo Luís Camarinha, diretor da Ortopedia, do evento farão parte «21 palestrantes diversificados, entre eles quatro professores catedráticos», que abordarão temas como “Escoliose na Adolescência” (com Juan Blanco do Hospital Universitário de Salamanca); “Neucleotomia por radiofrequência” (com Miguel Leal do Centro Hospitalar Alto Minho); “Instabilidades cervicais na criança” (com Jorge Seabra do Ap. Hospital Pediátrico de Coimbra); entre outros. A iniciativa, organizada pelo serviço de Ortopedia da ULS da Guarda, é destinada a profissionais e estudantes da área.