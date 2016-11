24-11-2016 18:24

Vem aí muita neve e chuva forte

A Guarda está sob aviso laranja devido à previsão de chuva forte e queda de neve intensa durante esta noite e madrugada, adiantou o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O mesmo alerta vigora para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Bragança, Coimbra, Aveiro e Castelo Branco. O IPMA antecipa queda de neve «acima de 1.000/1.200 metros, sendo acima de 900 metros nas terras altas do extremo norte».

A Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) também alerta para a chuva intensa esta madrugada, sublinhando que na região Centro os valores poderão atingir 20 milímetros em seis horas.