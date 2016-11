24-11-2016 18:07

Alunos de Design Industrial da UBI expõem no Museu de Lanifícios

A partir de hoje, está patente na galeria da Real Fábrica Veiga do Museu de Lanifícios da Universidade da Beira Interior a exposição “Unovis 2016 - Casual Chairs”.

A mostra revela o trabalho efetuado pelos alunos da licenciatura de Design Industrial da UBI, na unidade curricular de Modelagem e Protótipos. As cadeiras expostas são inspiradas nas vanguardas do princípio do século XX, pintura, design e arquitetura, através da análise e reinterpretação de obras de referência.

Na elaboração das maquetas foram exploradas as potencialidades expressivas, estruturais e funcionais do objeto cadeira. A exposição pode ser visitada até 10 de janeiro e tem entrada livre.