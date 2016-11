24-11-2016 16:28

Micologia é tema do “Museu à Noite” em Pinhel

Identificar e conhecer os cogumelos silvestres e as suas particularidades são o mote da sessão de hoje o ciclo “Museu à Noite” em Pinhel.

A tertúlia mensal organizada pelo Museu Municipal e pela autarquia decorre no auditório da Casa da Cultura a partir das 21 horas. O convidado é Rui Cardoso Ramos que vai falar sobre “Cogumelos… do campo até à mesa”, um tema que inclui a micogastronomia, a toxicidade que alguns exemplares apresentam e o enquadramento legal dos recursos micológicos.