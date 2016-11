24-11-2016 14:57

Faleceu presidente do núcleo da Guarda da Liga dos Combatentes

Arménio Farinha, presidente do núcleo da Guarda da Liga dos Combatentes, foi hoje a enterrar na Guarda.

Com 66 anos, o ex-assistente técnico da Escola Secundária Afonso de Albuquerque - onde esteve ligado ao SASE (Serviço de Ação Social Escolar), já aposentado, faleceu na madrugada de quarta-feira. O funeral realizou-se esta manhã na cidade mais alta.